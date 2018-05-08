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Павла Северинца будут судить за призыв к «Островецкому шляху»

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  • 8.05.2018, 15:20
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Павел Северинец
Фото: belaruspartisan.org

Оппозиционный политик заявляет об абсурдности претензий со стороны властей.

Сопредседателю БХД Павлу Северинцу пришла повестка из Советского РУВД: на него составлен административный протокол за призыв проводить 26 числа каждого месяца акции в Заславле, Радошковичах, Молодечно, Вилейке, Сморгони, Ошмянах, Островце, сообщает «Радыё Свабода».

Оргкомитет «Чернобыльского шляха - 2018» запланировал каждого 26 числа месяца проводить акции в городах, которые находятся между Минском и Островцом. Об этом во время митинга 26 апреля сообщил Павел Северинец. За это его будут судить.

«Оказывается, 7 мая Советский райотдел милиции рассматривал бумаги на меня и передал их суд. Сначала мне долго не могли объяснить в милиции, зачем меня вызывают, после сообщили, что будут судить за призыв. Я возразил, что мы будем подавать заявки на акции. "Не важно, был призыв", - ответили мне. Изумительная вещь получается: я же конкретно не говорил, куда, что, зачем, просто перечислил города - призываем провести акции в таких городах. Так что до 26 мая жду повестку в суд», - рассказал Павел Северинец.

Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения или организации массового мероприятия) предусматривает арест до 15 суток ареста.


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