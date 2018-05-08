закрыть
8 мая 2018, вторник, 17:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в Китае

3
  • 8.05.2018, 15:23
  • 1,135

Переговоры прошли в китайском городе Далянь.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

«7−8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне», — отмечается в сообщении.

В материале отмечается, что «переговоры прошли в сердечной и дружественной атмосфере». Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также по другим «важным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Как отмечает телеканал, в переговорах также принял участие член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин. В честь лидера КНДР от имени председателя КНР был организован банкет.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич