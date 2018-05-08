Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в Китае 3 8.05.2018, 15:23

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Переговоры прошли в китайском городе Далянь.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

«7−8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне», — отмечается в сообщении.

В материале отмечается, что «переговоры прошли в сердечной и дружественной атмосфере». Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также по другим «важным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Как отмечает телеканал, в переговорах также принял участие член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин. В честь лидера КНДР от имени председателя КНР был организован банкет.