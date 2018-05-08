Коммунист Карпенко рассказал, сколько учеников может быть в классе гимназии 3 8.05.2018, 15:32

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Министр заверил, что директора и родители не смогут воспользоваться «лазейками» в новом законе.

Чуть больше года назад в Министерстве образования рассказали, какие изменения планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании. Среди них — наполняемость классов. По новому документу, решение о количестве учеников в классе будет принимать дирекция школы, учитывая при этом санитарные нормы, сообщает tut.by.

Согласно действующему кодексу в средней школе сейчас максимум 25 учеников в классе, а в лицеях и гимназиях — 20.

По словам министра, специалисты, которые в разных странах изучали, насколько зависит качество образования от количества человек в классе, схожи во мнении: наполняемость не влияет на качество.

— Какой должна быть наполняемость классов? В Китае, например, в старших классах учится под 60 человек, — говорит Игорь Карпенко. — Мне кто-то говорит: «Давайте напишем 30 человек, и это будет оптимально». Отвечаю: «Хорошо, а если я директор школы, работаю в районе, набрал два класса по 30 человек. И тут второго сентября ко мне пришло еще два человека. Что с ними делать? Открывать третий класс?»

По словам министра, предложение директоров школ и гимназий — разрешить им самостоятельно решать эти вопросы.

— Сейчас, когда обсуждается тема гимназий, говорят: в первые классы понабирают по 300−400 человек. Да не понабирают, — уверяет министр. — Несмотря на отмену экзаменов в пятые классы гимназий, набирать в начальную школу будут по-прежнему с учетом санитарных норм.

Теперь, рассказывает Игорь Карпенко, ему ставят в вину, что некоторые ради места в гимназии ищут лазейки с прописками. Но так, говорит собеседник, было и раньше.

— Ну так предложите идеальную систему, как мы должны равномерно распределять детей по школам? Никто ничего не предлагает. Только сплошная критика, — ответил министр.