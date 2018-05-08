Никол Пашинян: Будет сформировано правительство солидарности и единения 8.05.2018, 15:39

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Новоизбранный премьер-министр Армении рассказал о своих первых шагах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник журналистам в парламенте о том, что в Армении будет сформировано правительство солидарности и единения, сообщает newsarmenia.am.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За его кандидатуру проголосовало 59 депутатов, 42 - против.

Однако это не значит, что не должно быть критики и своего мнения, или критика может помешать единению - отнюдь. Мы будем проводить обсуждения в рабочей атмосфере с учетом особенностей политической ситуации в стране", - сказал Пашинян.

По его словам, первые шаги будут предприняты в соответствии с представленной парламенту программой.

"Первым шагом будет изменение избирательной системы, но важнее всего для нас - обеспечение безопасности страны", - сказал Пашинян

Премьер-министр не назвал никаких имен из будущего состава правительства, подчеркнув, что рассматривается много кандидатур, в основном, профессионалов.

"В правительстве произойдут существенные изменения", - добавил он.

При этом Пашинян не исключил участие в новом правительстве членов из Республиканской партии Армении, отметив, что будет верен прежним заявлениям.

"Мы проведем обсуждения, и раз речь идет о солидарности, то, безусловно, будем работатьтакже и этом направлении", - сказал он.

Комментируя результаты голосование фракции Республиканской партии, отдавшей лишь часть голосов в его пользу, Пашинян отметил, что позиция партии отражает политическую ситуацию.

"Оценка РПА не была полной, но думаю, что их голосование было обусловлено ситуацией в стране", - пояснил он.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.