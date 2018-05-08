Курт Волкер: Россия вернет Крым, как вернула независимость странам Балтии 8.05.2018, 16:10

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Курт Волкер

Давление на РФ будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Россия может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам, несмотря на их пребывание в составе СССР в течение долгого времени.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Укрінформ".

По его словам, риторика США и РФ по Крыму останется неизменной, но "увидим, что произойдет в перспективе".

"Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом десятки лет, и в конце концов все изменилось", - отметил Волкер.

Дипломат подчеркнул, что относится "с большим восторгом" к действиям предшественников по поводу политики непризнания аннексии прибалтийских государств Советским союзом.

Санкционное давление на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине, добавил Волкер.

"Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью - это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим", - подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, после аннексии Крыма США ввели первый пакет санкций против России. 6 апреля этого года США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.