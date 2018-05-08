Андрей Мезин покинул сборную Беларуси по хоккею вслед за Дэйвом Льюисом

Андрей Мезин покинул сборную Беларуси по хоккею вслед за Дэйвом Льюисом1
- 8.05.2018, 16:19
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Легендарный голкипер работал в штабе сборной с 2015 года.
Ассистент главного тренера сборной Беларуси по хоккею Андрей Мезин покинул расположение национальной команды вслед за Дэйвом Льюисом. Об этом сообщает «Прессбол».
Напомним, что легендарный голкипер работал в штабе сборной с 2015 года. Он был одним из самых близких Льюису людей в белорусском хоккее.
Когда канадцу предложили выбрать себе одного помощника, он сделал выбор именно в пользу Андрея Мезина, который отвечал в команде за игру в большинстве.
Ассистентами Сергея Пушкова на чемпионате мира будут Михаил Захаров, Андрей Кудин и Вячеслав Гусов.