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Андрей Мезин покинул сборную Беларуси по хоккею вслед за Дэйвом Льюисом

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  • 8.05.2018, 16:19
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Андрей Мезин
Фото: Tribuna.com

Легендарный голкипер работал в штабе сборной с 2015 года.

Ассистент главного тренера сборной Беларуси по хоккею Андрей Мезин покинул расположение национальной команды вслед за Дэйвом Льюисом. Об этом сообщает «Прессбол».

Напомним, что легендарный голкипер работал в штабе сборной с 2015 года. Он был одним из самых близких Льюису людей в белорусском хоккее.

Когда канадцу предложили выбрать себе одного помощника, он сделал выбор именно в пользу Андрея Мезина, который отвечал в команде за игру в большинстве.

Ассистентами Сергея Пушкова на чемпионате мира будут Михаил Захаров, Андрей Кудин и Вячеслав Гусов.


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