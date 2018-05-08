Как правильно выбрать подержанное авто 1 8.05.2018, 16:29

Некоторые признаки говорят о том, что нужно провести более детальный осмотр машины.

Все мы знаем, что лучше всего покупать машину в салоне, новой. Там все системы будут работать и даже от случаев брака вы застрахованы — есть гарантия, пишет autonews.ua.

Но такое удовольствие далеко не всем по карману. Поэтому подержанных авто продается в несколько раз больше, чем новых. Чтобы вы выбирая такую машину не попали в просак — несколько советов, которые помогут выявить «ушатанный» экземпляр с первого взгляда.

Потеющие фары

Фара это вам не домашняя лампочка. У современных авто головная оптика — сложна электронная система. Так вот, если внутри фары видна вода, то это как минимум показатель того, что она может выйти из строя в ближайшее время.

А еще такую машину стоит тщательно осмотреть на предмет ДТП и последующего ремонта — именно от ударов чаще всего и теряется герметичность.

Выхлоп

Самый опасный дым — сизого цвета, с легкой синевой. Он показывает, что в камеру сгорания попадает масло, а это верный признак приближающейся «капиталки». Причем иногда это лишь повод для торга (например «Жигули» капиталить не так и дорого), а порой стоит отказаться от покупки — ремонт сложного многоцилиндрового двигателя может обойтись в сумму, которая достигает половины стоимости такого авто. Некоторые моторы вовсе не подлежат ремонту.

Черный дым показывает, что топливо плохо сгорает. Мотору может не хватать воздуха (забит воздушный фильтр) или форсунки могут работать неправильно. Белый показывает, что двигатель не вышел на рабочую темепратуру.

Кузов

На самом деле достаточно сложно найти машину в крупном городе которая никогда не знала ударов и вмятин. Стоит всерьез опасаться только серьезных аварий и плохого ремонта после них.

Первый показатель «кривого» восстановления — неравномерные зазоры кузовных панелей. Отметим, что в таком случае не стоит придираться к отечественным машинам — они такими выходили с завода…

Также очень часто некачественный ремонт характеризуется тем, что мастера не попадают «в цвет» и некоторые элементы могут откровенно выделяться.

Эти признаки говорят о том, что нужно провести более детальный осмотр машины.

Кроме того, опасайтесь изрядно хорошо выкрашенных и «замовиленых» всюду автомобилей. Это может быть прикрытием для ржавчины и других проблем. Особенно если авто сравнительно новое — тогда точно бегите.