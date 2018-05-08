Stratfor: У Путина пять больших проблем 7 8.05.2018, 16:53

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Фото: EPA/UPG

Частная разведка США заявила, что новый срок станет для хозяина Кремля последним.

Владимир Путин 7 мая официально заступил на четвертый президентский срок, и теперь еще шесть лет ему предстоит управлять РФ. Во время церемонии инаугурации президент расхваливал Россию, представляя ее как "сильного, активного, влиятельного участника международной жизни". Но, несмотря на смелый тон, новый (и, вероятно, последний) срок Путина будет определяться нависшими над страной неотложными и в совокупности страшными для Кремля проблемами. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Так, аналитики Stratfor выделяют пять взаимосвязанных проблем, стоящих перед Путиным:

- Экономическая стагнация (ключевая проблема Путина), которая стала следствием как сырьевой экономики России, так и ее противостояния с Западом.

- Протестные движения, вызванные, в частности, экономическими проблемами России. Активную роль в них играет молодое поколение, выросшее в постсоветскую эпоху.

- Противостояние с Западом, которое не ослабевает на фоне расхождений Москвы с Вашингтоном и его европейскими союзниками по вопросам Украины и Сирии.

- Особо напряженные отношения с США, которые в начале апреля ввели санкции против российских олигархов и крупных компаний, в частности против алюминиевого гиганта "Русал".

- Борьба кремлевских элит за финансовые потоки, которую все тяжелее сдерживать Путину.

Эти накопившиеся трудности, считают аналитики, могут стать самыми серьезными для Путина, хотя президент со стажем имеет в запасе варианты, как с ними разобраться.

Так, по мнению экспертов Stratfor, Путин мог бы устроить перестановки в правительстве, чтобы лучше реагировать на внутреннее и международное давление, с которым сталкивается Россия. "Хотя Дмитрий Медведев, скорее всего, сохранит свой пост премьер-министра, бывший министр финансов Алексей Кудрин, политик, настроенный на реформы, может получить высокий пост в Кабинете министров, чтобы помочь Путину в преодолении экономических слабостей страны и ее финансовой изоляции от Запада, - говорится в материале частной разведки США. – Но поскольку Путин хочет сохранить равновесие в Кремле, он может назначить в противовес Кудрину кого-то из более консервативной и националистической группы приближенных к главе "Роснефти" Игорю Сечину. Другие изменения на должностях высокого уровня, включая дипломатический и оборонный портфели, возможны в ближайшем будущем".

Президент РФ Владимир Путин и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин

Фото: EPA/UPG

Что касается массовых протестов, Путин имеет два метода – он может жестко разогнать демонстрации или пойти на уступки, чтобы снять общественное напряжение. На практике, полагают американские аналитики, он, скорее всего, будет применять оба метода, в зависимости от ситуации. Так, например, президент РФ выбрал метод закручивания гаек в канун его инаугурации, когда полиция задержала более 1600 человек по всей России на протестах под руководством оппозиционера Алексея Навального. "Хотя правление Путина не находится под угрозой, преодоление настойчивых и в определенной мере эволюционировавших протестов и общественного недовольства станет ключевым вызовом для Кремля", - считают в Stratfor.