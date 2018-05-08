Владимир Денисов: Cо среды начнем подъем. Иначе зачем выходить на лед?3
- 8.05.2018, 17:09
Хоккеист поделился эмоциями перед матчем со Швейцарией.
Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов в комментарии корреспонденту "Прессбола" Вячеславу Федоренкову поделился мнением об уходе Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси.
- Когда узнал о новости?
- Вчера вечером.
- Какие-то эмоции испытал?
- Готов обсуждать только игру, но не эмоции. Стараюсь думать не о фигуре тренера, а о результате. По крайней мере — здесь и сейчас.
- Тогда — по игре: произошедшее способно на нее повлиять?
- Завтрашняя и другие ближайшие матчи покажут. Пока могу лишь сказать, что сегодняшняя тренировка несколько отличалась от тех, что были при Льюисе. В систему вносятся кое-какие коррективы. А как это сработает — посмотрим завтра и далее.
- Корректировка системы не вызовет затруднений у команды?
- Ничего принципиально нового в хоккее давно никто не изобретает. Всем все известно. Осталось выходить и делать.
- Встряска поможет?
- Время покажет.
- В швейцарской сборной, с которой играем в среду, имеются знакомы лица?
- Есть парочка. Например, с генеральным менеджером неплохо знаком — вместе играли.
- Ощущение, что со среды начнем подъем, присутствует?
- Естественно. Иначе зачем выходить на лед?..