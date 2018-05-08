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Владимир Денисов: Cо среды начнем подъем. Иначе зачем выходить на лед?

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  • 8.05.2018, 17:09
Владимир Денисов
Фото: belarushockey.com

Хоккеист поделился эмоциями перед матчем со Швейцарией.

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов в комментарии корреспонденту "Прессбола" Вячеславу Федоренкову поделился мнением об уходе Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси.

- Когда узнал о новости?

- Вчера вечером.

- Какие-то эмоции испытал?

- Готов обсуждать только игру, но не эмоции. Стараюсь думать не о фигуре тренера, а о результате. По крайней мере — здесь и сейчас.

- Тогда — по игре: произошедшее способно на нее повлиять?

- Завтрашняя и другие ближайшие матчи покажут. Пока могу лишь сказать, что сегодняшняя тренировка несколько отличалась от тех, что были при Льюисе. В систему вносятся кое-какие коррективы. А как это сработает — посмотрим завтра и далее.

- Корректировка системы не вызовет затруднений у команды?

- Ничего принципиально нового в хоккее давно никто не изобретает. Всем все известно. Осталось выходить и делать.

- Встряска поможет?

- Время покажет.

- В швейцарской сборной, с которой играем в среду, имеются знакомы лица?

- Есть парочка. Например, с генеральным менеджером неплохо знаком — вместе играли.

- Ощущение, что со среды начнем подъем, присутствует?

- Естественно. Иначе зачем выходить на лед?..


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