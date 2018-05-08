закрыть
8 мая 2018, вторник, 17:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Россия запретила ввоз продукции с родины Лукашенко

1
  • 8.05.2018, 17:12
  • 1,455

Торговые войны в таможенном союзе продолжаются.

Управление «Россельхознадзора» по Брянской и Смоленской областях запретила ввоз из Беларуси трех партий мясомолочной продукции общим весом 43 тонны, сообщает «Радыё Свабода».

Среди них продукция ОАО «Александрийское» - хозяйства на родине Лукашенко. Партию с 15 тоннами охлажденного мяса птицы не пропустили в Россию, потому что номер в ветеринарных сертификате не соответствовал номеру автомобиля.

Вернули также 9 тонов сыра Оршанского молочного комбината. Причина - «несоответствие наименования предприятия-изготовителя», в ветеринарных сертификатах и удостоверениях качества, и безопасности они были разными.

Также россияне не пропустили 19 тонн молока с Солигорского филиала Слуцкого сыродельного комбината.

Причина - обозначенной на этикетке даты изготовления не было на удостоверении качества и безопасности, а также на ветеринарных сертификатах.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич