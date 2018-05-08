Россия запретила ввоз продукции с родины Лукашенко 1 8.05.2018, 17:12

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Торговые войны в таможенном союзе продолжаются.

Управление «Россельхознадзора» по Брянской и Смоленской областях запретила ввоз из Беларуси трех партий мясомолочной продукции общим весом 43 тонны, сообщает «Радыё Свабода».

Среди них продукция ОАО «Александрийское» - хозяйства на родине Лукашенко. Партию с 15 тоннами охлажденного мяса птицы не пропустили в Россию, потому что номер в ветеринарных сертификате не соответствовал номеру автомобиля.

Вернули также 9 тонов сыра Оршанского молочного комбината. Причина - «несоответствие наименования предприятия-изготовителя», в ветеринарных сертификатах и удостоверениях качества, и безопасности они были разными.

Также россияне не пропустили 19 тонн молока с Солигорского филиала Слуцкого сыродельного комбината.

Причина - обозначенной на этикетке даты изготовления не было на удостоверении качества и безопасности, а также на ветеринарных сертификатах.