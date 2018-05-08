Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения 8.05.2018, 17:22

В этот день чествуют память жертв Второй мировой войны.

Ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день в 1945 году Германия объявила о своей капитуляции во Второй мировой войне, пишет unian.net.

Именно в таком формате память павших во Второй мировой войне сегодня в Украине чествуют в третий раз, поскольку Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения только в 2015 году.

Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Таким образом закон определяет чествование памяти не только павших в войне советских солдат, а и других жертв нацизма. Также чтят подвиги украинского народа и его вклад в победу над нацизмом.

Символом памяти является красный мак. В этом году венок из красных маков будет украшать голову монумента "Родины-матери" в Киеве, возле которой будут проходить торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти.