Под Минском откроется трасса для гоночных дронов 8.05.2018, 17:28

Фото: БФАС

Трасса будет использоваться для соревнований различного уровня.

На аэродроме Боровая 12 мая торжественно откроют одну из лучших в СНГ трасс для дрон-рейсинга. Она разместится около музея авиационной техники и будет использоваться для проведения национальных и международных соревнований, рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС), пишет tut.by.

Трасса состоит из ворот и препятствий различного уровня и размера, а также флагов и конусов. Среди основных особенностей — универсальность: здесь могут тренироваться как опытные пилоты, так и те, кто только пробует себя в перспективном виде спорта. Обустроена пилотская зона с удобными столами и розетками 220 В (технический вид спорта требует много электронного оборудования). Пользоваться трассой можно бесплатно. Правда, пускать на трэк будут только при наличии действующего членства в БФАС и после ознакомления с правилами поведения и безопасности.

Разноуровневые препятствия построены руками белорусских дрон-рейсеров и отвечают всем параметрам для проведения как национальных, так и международных соревнований. Особое внимание было уделено безопасности спортсменов и зрителей — по периметру трибун натянута прочная сетка. При подготовке трассы учитывались мнения лучших пилотов, например, чемпиона России 2017 года Кирилла Федуковича, который уже успел испытать новую трассу на тестовых соревнованиях в апреле.

Открытие трассы для дрон-рейсинга состоится 12 мая в 12.00. В церемонии примет участие председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер.

На новой трассе пройдёт «Кубок БФАС» — Drone Battle 2018, состоящий из 3 этапов. Финал состоится в День города, 8 сентября, с участием лучших спортсменов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. Самый опытный пилот от нашей страны по итогам всей серии отправится на первый официальный чемпионат мира по дрон-рейсингу, который примет китайский Шэньчжэнь с 1 по 4 ноября.

На фестивале #Пронебо, 28 и 29 июля, пройдет первая в Беларуси ночная гонка дронов. Для ночных полетов на ворота, траекторию трассы и квадрокоптеры устанавливается яркая подсветка.

Дрон-рейсинг — относительно новый вид спорта, зародившийся несколько лет назад в кругах энтузиастов, которые увлечены радиоуправляемыми моделями. Представляет собой гоночные соревнования квадрокоптеров небольшого размера на специальных трассах. В дрон-рейсинге используются специальные видеоочки, которые транслируют картинку с камеры, установленной на квадрокоптере. Они позволяют видеть трассу от первого лица, и ты как будто переносишься в кабину дрона, который способен разогнаться до 140 километров в час (мировой рекорд — 313 км/ч). Поскольку гонки проходят на высоких скоростях, от пилота требуется молниеносная реакция.