Дмитрий Медведев переназначен на пост премьер-министра РФ 1 8.05.2018, 17:34

Фото: ТАСС

Российская Госдума утвердила Медведева в должности премьера.

Депутаты Госдумы одобрили внесенную президентом кандидатуру Медведева на пост главы правительства. Против выступили 56 депутатов. Накануне Медведев рассказал о части запланированных им перестановок в правительстве, пишет rbc.ru.

Нижняя палата российского парламента проголосовала по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. За назначение его премьером проголосовали 374 депутатов, 56 высказались против.

Кандидатуру Медведева в понедельник внес президент Владимир Путин. Это произошло после церемонии инаугурации президента. В этот же день прежний состав правительства формально сложил свои полномочия.

В двух из четырех думских фракциях — «Справедливой России» и КПРФ — заявили, что не поддержат предложение вновь назначить Медведева премьером. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция не может поддерживать курс, против которого «выступала все последние 18 лет». Замглавы фракции эсеров Михаил Емельянов заявил, что во фракции преобладают критические настроения относительно фигуры Медведева.