Белорусу названивает робот с требованием погасить несуществующий долг 8.05.2018, 17:43

Абонент возмущен ситуацией.

Автоматизация процессов взимания долгов позволяет активнее воздействовать на должников. По крайней мере, так должно быть. В редакцию оnliner.by обратился абонент одного из белорусских сотовых операторов, который оказался в неудобной для него ситуации: долгов перед компанией, по словам мужчины, у него нет, но робот активно названивает на домашний номер.

«Звонят на домашний уже в третий раз. Позвонил в velcom, задолженности у меня нет, происходящее никак не комментируют. Вероятнее всего, что это развод», — предполагает белорус. Он также приложил к письму запись с требованием погасить задолженность и срочно связаться с сотрудниками компании. Голос указывает номер телефона юридической компании.

По словам абонента, он попытался позвонить по указанному номеру, но безрезультатно. Журналисты предприняли аналогичную попытку, однако в течение 10 минут трубку в «Силе закона» никто так и не снял.

В компании velcom прокомментировали сложившуюся ситуацию:

«В связи с недавней сменой подстанции городского телефона абонента произошло изменение первых трех цифр его домашнего номера. Ввиду этого звуковое сообщение о задолженности абоненту было доставлено ошибочно. Абоненту принесены извинения».