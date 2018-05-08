закрыть
8 мая 2018, вторник, 18:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Армяне празднуют избрание Пашиняна премьером

  • 8.05.2018, 17:59
Фото: ТАСС

На Площади Республики армяне встречают победу Никола Пашиняна танцами и шампанским.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.

На Площади Республики армяне встречают победу Никола Пашиняна танцами и шампанским. Многие одеты в белое - цвет чистоты, и разбрасывают снег, который сюда специально привезли.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич