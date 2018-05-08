Видеофакт: Армяне празднуют избрание Пашиняна премьером 8.05.2018, 17:59

Фото: ТАСС

На Площади Республики армяне встречают победу Никола Пашиняна танцами и шампанским.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.

На Площади Республики армяне встречают победу Никола Пашиняна танцами и шампанским. Многие одеты в белое - цвет чистоты, и разбрасывают снег, который сюда специально привезли.