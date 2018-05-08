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Белорус пытался выведать у чекиста расположение погранпостов на Смоленщине

  • 8.05.2018, 18:06

Мужчина хотел без проблем провезти пять машин с санкционкой.

Гражданин Беларуси за взятку пытался выведать у сотрудника ФСБ расположение пограничных постов на территории Смоленской области.

Мужчина хотел без проблем провезти пять машин с санкционкой через Хиславичский район. И даже успел перевести деньги на счёт ФСБшника. Но он не ожидал, что чекист не пойдёт на сделку с совестью, а вместо этого доложит о взятке руководству, пишет смоленский портал readovka.ru.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).


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