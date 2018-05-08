Украинские певицы призвали поклонников голосовать за Беларусь на «Евровидении-2018»
- 8.05.2018, 18:09
Ани Лорак и Светлана Лобода признались в симпатиях к Alekseev.
Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые выступают в России, призвали своих поклонников голосовать на Евровидении-2018 за представителя Беларуси — Alekseev, передает unian.net.
"Друзья, поддержите талантливого артиста, представителя Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" Alekseev с песней "Forever", - написала Ани Лорак в Instagram.
Лобода же в сториз пожелала певцу удачи и сказала, что держит за него кулаки.
Как известно, Никита Алексеев (Alekseev), который часто выступает в России, сперва подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Украины, но вскоре отозвал ее по собственной инициативе. В начале января стало известно, что певец собрался на песенный конкурс от Беларуси.
Alekseev выступит в первом полуфинале, который состоится уже сегодня, 8 мая.
Несколько лет назад будучи в качестве наставника проекта «Голос» я обернулась на голос талантливого парня. Прошло время и я так счастлива наблюдать его успехи на большой сцене! Друзья, поддержите талантливого артиста, представителя Беларуси на конкурсе «Евровидение-2018» ALEKSEEV @alekseev_officiel с песней «Forever». Сегодня в первом полуфинале он выступит под номером 8. Friends, support the talented artist, representative of Belarus at the Eurovision Song Contest 2018 ALEKSEEV @alekseev_officiel with his song "Forever". Today he will perform at number 8 in the first semifinal.