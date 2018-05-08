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Украинские певицы призвали поклонников голосовать за Беларусь на «Евровидении-2018»

  • 8.05.2018, 18:09

Ани Лорак и Светлана Лобода признались в симпатиях к Alekseev.

Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые выступают в России, призвали своих поклонников голосовать на Евровидении-2018 за представителя Беларуси — Alekseev, передает unian.net.

"Друзья, поддержите талантливого артиста, представителя Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" Alekseev с песней "Forever", - написала Ани Лорак в Instagram.

Лобода же в сториз пожелала певцу удачи и сказала, что держит за него кулаки.

Как известно, Никита Алексеев (Alekseev), который часто выступает в России, сперва подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Украины, но вскоре отозвал ее по собственной инициативе. В начале января стало известно, что певец собрался на песенный конкурс от Беларуси.

Alekseev выступит в первом полуфинале, который состоится уже сегодня, 8 мая.

Несколько лет назад будучи в качестве наставника проекта «Голос» я обернулась на голос талантливого парня. Прошло время и я так счастлива наблюдать его успехи на большой сцене! Друзья, поддержите талантливого артиста, представителя Беларуси на конкурсе «Евровидение-2018» ALEKSEEV @alekseev_officiel с песней «Forever». Сегодня в первом полуфинале он выступит под номером 8.  Friends, support the talented artist, representative of Belarus at the Eurovision Song Contest 2018 ALEKSEEV @alekseev_officiel with his song "Forever". Today he will perform at number 8 in the first semifinal.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)


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