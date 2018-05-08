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Не слушайте наседок

  • Олег Козырев, Facebook
  • 8.05.2018, 18:54
  • 1,458

Мирное сопротивление легально, действенно, оно может что-то изменить к лучшему.

После прекрасной акции 5 мая появилось много наседок, пишущих в стиле "пришел Навальный и начал выводить детишек под дубинки ОМОНа". Мол, знал же, негодный, что полиция будет отвечать. Полиция, конечно, виновата, но и Навальный, такой-разэтакий, сам Путина спровоцировал.

Запомните - это и есть роль наседки в камере. Кудахтать в пользу следователя. Мол, ну что ты сопротивляешься, признай вину, сдай еще кого-нибудь невиновного, и тебе скостят срок. Такие наседки - спутники режима.

Такие слова кудахтали Мартину Лютеру Кингу, Манделе, Марченко, Сахарову, Ганди.

За это наседки и получают место в "оппозиции", эфир на тв, прекрасную работу и сытую жизнь. Не слушайте их. Сопротивляйтесь.

Мирное сопротивление легально, действенно и оно единственное может что-то изменить к лучшему.

Люблю Библию за мудрость. Там говорится, что если девушку в городе силой схватил мужчина, - она должна кричать. Должна. Звать на помощь, не соглашаться, не молчать - даже в ситуации, когда кто-то сильнее нас.

Не слушайте наседок. Они играют на одной стороне с насильником. Их роль - деморализовать, запутать, сбить с толку, впихнуть в руки ложную надежду на перемены.

Эти политические наседки в оппозиции ежедневно продают кандалы. Иногда из-за собственного страха тюрьмы. Иногда из-за собственного желания надзирать из хорошей квартиры.

Не покупайте у них кляп. Кричите.

Олег Козырев, Facebook


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