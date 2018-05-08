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Пассажиры «Белавиа» будут меньше есть, потому что не доедали сэндвичи

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  • 8.05.2018, 19:02
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В компании рассказали, на каких рейсах изменился «рацион питания».

В компании “Белавиа” “Еврорадио” рассказали, на каких рейсах изменился “рацион питания” и с чем это связано.

“Изменение рациона питания коснулось лишь 5 рейсов: Варшава, Вильнюс, Паланга, аэропорт “Жуковский” и Рига. Данные изменения были связаны с тем, что питание на данных рейсах было востребовано у небольшого количества пассажиров и значительная часть сэндвичей оставалась нетронутой. Вместо этого, с 1-го мая на этих рейсах пассажирам предлагается расширенный ассортимент напитков (вода и соки)”.

По поводу цен в компании уверяют: уже несколько лет тарифы на регулярных маршрутах снижаются.

“В течение нескольких лет “Белавиа” планомерно снижает тарифы на регулярных маршрутах. Так, например, на некоторых направлениях снижение тарифов составило более 20%.

Например, тарифы в одну сторону Минск-Москва (Домодедово) снижены на 45% (в 2014 году — 100 евро, в 2017 — 55 евро), а авиабилеты в а/п “Жуковский” продаются по тарифам от 35,00 евро в одну сторону; Минск-Тбилиси — на 50% (в 2014 году — 179 евро, в 2017 — 89 евро), Минск-Лондон — на 42% (в 2014 году — 189 евро, в 2017 — 110 евро)”.

Полёт из Минска в Барселону в мае этого года обойдётся в 150 евро, а в июле цена поднимется ещё на 30. По информации “Белавиа”, в 2014-ом году билет по этому направлению стоил 149 евро, в 2017 — 119.

Vandrouki.by упрекнули компанию “Белавиа” в том, что после покупки пяти новых самолётов "Эмбраер" авиакомпания решила “отбить” деньги за счёт пассажиров — повышением цен и отказом от питания на коротких рейсах.


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