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Курсы валют в Беларуси могут вырасти из-за решения Трампа

  • 8.05.2018, 19:07
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Фото: bymedia.net

Это произойдет, если американский президент все-таки не станет выходить из соглашения с Ираном.

«Завтра я объявлю о своем решении по сделке с Ираном», - написал в своем Твиттере президент США Дональд Трамп в понедельник, 7 мая.

Речь идет о договоре JCPOA, который расшифровывается как «совместный всеобъемлющий план действий». В 2015 году его заключили Иран с одной стороны и США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия – с другой. Суть в следующем: Иран урезает ядерную программу (например, пускает на свои ядерные объекты специалистов Международного агентства по атомной энергии), а за это Запад постепенно снимает с него санкции. Сразу после подписания этого договора Иран снова смог продавать нефть в Европу, количество нефти на рынке увеличилось, и это стало одной из причин сильного снижения цен на «черное золото», пишет kp.by.

Однако еще осенью прошлого года Трамп заявил, что соглашение с Ираном не соответствует американским интересам, а потому США хотят из него выйти.

- Мы не будем продолжать идти по пути, который предсказуемо завершится еще большим насилием, большим террором и очень реальной угрозой получения Ираном ядерного оружия, - говорил тогда Дональд Трамп.

Какое решение в итоге примет Трамп, пока неизвестно. О нем Белый дом сообщит в 21.00 по минскому времени во вторник, 8 мая. Если США все же решат выйти из соглашения, то санкции против Ирана вернутся, в том числе и запрет на экспорт нефти. В таком случае ее станет меньше, и она подорожает. Если же соглашение останется в силе, то цены на нефть пойдут вниз.

Как все это может сказаться на курсах валют в России и у нас, которые зависят от «черного золота»?

- Если решение Трампа спровоцирует падение нефтяных котировок (цен на нефть. – Ред.), это может надавить на российский рубль, который сейчас и без того переживает не лучшие времена. Российская валюта так и не оправилась от введения санкций и остается слабой, - комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант компании TeleTrade.

– При этом важно учесть, что курс российского рубля на белорусском рынке за последнее время значительно снизился. С начала апреля по сегодняшний день белорусский рубль укрепился к российскому на 5,5%, что в перспективе грозит сокращением экспорта, ростом импорта и ослаблением белорусского рубля. Без этого укрепления доллар в Беларуси сегодня стоил бы около 2,1 рубля, а евро – около 2,5 рублей.

Если через несколько месяцев российский рубль останется таким же слабым, как сейчас, наш рынок приблизится к этим отметкам, а если из-за подешевевшей нефти ослабеет еще больше, рост курсов доллара и евро в Беларуси может оказаться даже более значительным.

С другой стороны, решение Трампа может поддержать нефть и российский рубль. Это снизит риски для Беларуси. Если российский рубль на фоне дорогой нефти постепенно восстановится до досанкционного уровня, то его курс на нашем рынке сможет вернуться к комфортным для внешней торговли отметкам (3,4-3,5 белорусских рубля за 100 российских), а доллар и евро при этом не только не продемонстрируют значительного роста, но и могут снизиться.

При этом, подчеркивают эксперты, соглашение с Ираном – не единственный фактор, от которого зависит стоимость нефти. На нее также влияют рост добычи в США и будущее договора ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) об ограничении добычи.


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