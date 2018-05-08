В Беларуси милиционеры хотели завести дело на футболиста за травму во время матча 5 8.05.2018, 19:18

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Капитану «Ислочи» позвонили из милиции и спросили, почему тот не написал заявление на обидчика.

Капитан «Ислочи» Александр Холодинский прокомментировал игру с «Неманом» и рассказал о полученной травме.

– Любая серия когда-то заканчивается. Хорошо, что это случилось сейчас, надеюсь, что мы в ближайшее время начнем новую серию. В принципе, ничего серьезного не произошло. У нас еще очень много туров впереди, будем двигаться дальше. Конечно, хотелось победить в этом матче, но не получилось. Это футбол.

– В конце матча ты получил травму. Можешь прокомментировать, как все произошло?

– Был угловой, в штрафной площади «Немана» шла верховая борьба. Проходят доли секунды, после чего последовал удар и на некоторое время я потерял сознание. Я понял, что случилось что-то серьезное. Когда подошел Сергей Михайлович (врач команды – прим.), сказал, что нос кривой, мы поняли, что он сломан. Я шел, текла кровь, сел на скамейку запасных. В тот момент я не понимал, где нахожусь, с кем в итоге боролся. Когда стал приходить в себя, перед глазами была картинка, как будто Кантария локтем мне сыграл в лицо. Помню, что еще судья обращал внимание на этого футболиста, чтобы он аккуратнее играл в штрафной. Когда Виталий Леонидович спросил у меня, кто на мне сфолил, я ответил, что это был Кантария.

Потасовка, которая была после матча, началась из-за того, что Виталий Леонидович стал за меня заступаться, футболисты начали толкаться. Все думали, что это Кантария нарушил правила, но после игры мы пересмотрели повтор эпизода и увидели, что это был не он. Когда я уже лежал на газоне, мне ногой в лицо сыграл Зубков. Так как никто об этом не знал во время матча, и сам футболист не подошел, чтобы извиниться, случилась такая потасовка и эмоциональная пресс-конференция. Все мы спортсмены, бьемся на футбольном поле, стараемся никому ни в чем не уступить, но после матча благодарим друг друга за игру. Наш главный тренер спустя пару часов после пресс-конференции нашел в себе силы и извинился перед Кантарией, так как ошибочно его обвинил в моей травме, а человек, который умышленно или нет сломал мне нос, я считаю, мог бы подойти и сказать: «Извини». Но он этого не сделал. Если бы игрок гродненского клуба подошел после игры и извинился, то ничего бы не было.

– После матча ты сразу поехал в больницу?

– Да. Там мне сделали обследование. Сказали, что у меня перелом носа и перегородки со смещением, и сотрясение головы. Доктор у меня спросил, где это все случилось. Я объяснил, что во время футбольного матча шла борьба и я получил удар в лицо. Смотрю, а он что-то записывает в компьютер, мол, избили на Маяковского и т.д. (улыбается). Спросил у него, что это вы пишите. Он ответил, что это для себя. Потом случился забавный момент. Когда я ехал в другую больницу, мне позвонили из милиции и сказали: «Почему вы не написали заявление на человека, который вас избил?» Объяснил, что меня никто не избивал (улыбается). Меня узнали, сказали, что были на матче и пожелали скорейшего выздоровления.

– Как ты себя сейчас чувствуешь? Ощущаешь ли ты поддержку в этой ситуации?

– Уже получше, в ближайшее время состоится операция. Вся команда звонит и поддерживает. Очень много болельщиков звонят и пишут в интернете. Все поддерживают и желают скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое. Я скоро вернусь. Это не та травма, которая будет держать меня долго дома, – цитирует Холодинского официальный сайт «Ислочи».