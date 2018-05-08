Кобяков предложил китайцам купить два госбанка Беларуси

Кобяков предложил китайцам купить два госбанка Беларуси13
- 8.05.2018, 19:35
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Также Кобяков предложил китайцам завершить строительство производства картона в Добруше.
Сегодня, 8 мая, на встрече в Минске между белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым и президентом китайской CITIC Group обсуждалась возможность вхождения корпорации в число акционеров белорусских финучреждений.
Кобяков предложил корпорации не просто инвестировать в акционерный капитал, но купить два госбанка страны, информируют kp.by.
– При вашей заинтересованности можно обсудить условия о приобретении государственных банков. Мы заинтересованы в сотрудничестве и в других отраслях финансового рынка, – сказал премьер-министр.
Корпорации еще предложили поучаствовать в завершении проекта по организации картонного производства в Добруше. Работу начинала другая китайская организация «Сюань Юань» еще в 2012 году, но производство до сих пор не заработало.
– Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта, – предупредил Кобяков.
Недавно корпорация CITIC Group вошла в индустриальный парк «Великий камень».