Кобяков предложил китайцам купить два госбанка Беларуси 13 8.05.2018, 19:35

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Также Кобяков предложил китайцам завершить строительство производства картона в Добруше.

Сегодня, 8 мая, на встрече в Минске между белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым и президентом китайской CITIC Group обсуждалась возможность вхождения корпорации в число акционеров белорусских финучреждений.

Кобяков предложил корпорации не просто инвестировать в акционерный капитал, но купить два госбанка страны, информируют kp.by.

– При вашей заинтересованности можно обсудить условия о приобретении государственных банков. Мы заинтересованы в сотрудничестве и в других отраслях финансового рынка, – сказал премьер-министр.

Корпорации еще предложили поучаствовать в завершении проекта по организации картонного производства в Добруше. Работу начинала другая китайская организация «Сюань Юань» еще в 2012 году, но производство до сих пор не заработало.

– Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта, – предупредил Кобяков.

Недавно корпорация CITIC Group вошла в индустриальный парк «Великий камень».