Составлен рейтинг самых популярных автопроизводителей 8.05.2018, 19:43

Аналитики опубликовали топ-10 автопроизводителей, продавших наибольшее количество машин.

Проект Focus2Move опубликовал рейтинг автопроизводителей, продавших наибольшее количество машин по итогам первого квартала 2018 года, передает сайт «Автоновости дня».

Так, лидером стал концерн Volkswagen Group с результатом в 2.73 млн. автомобилей, что на 5.3% больше, чем годом ранее.

На второй позиции расположился альянс Renault-Nissan, которому удалось реализовать 2.7 млн. экземпляров. Это рост на 5.1% по отношению к прошлому году. Замыкает ТОП-3 Toyota M.C. с результатом в 2.62 млн. проданных по всему миру автомобилей. Это также рост на 2.1%. В первой пятерке разместились Hyundai-Kia и General Motors, которые показали результат в 1.76(+3%) и 1.59(+3%) млн. авто соответственно.

Вторая половина ТОП-10 выглядит следующим образом: Ford (1.45 млн. штук и -7.4%), Honda (1.26 млн. экз. и +1.2%), FCA (1.19 млн. шт. и -0.9%), PSA (1.15 млн. ед. и +2.1%) и Suzuki (0.84 млн. экз. и +6.2%).

Эксперты отмечают только одно изменение в рейтинге по сравнению с 2017 годом. Так, Renault-Nissan удалось обойти Toyota и занять второе место по продажам своих авто в мире.