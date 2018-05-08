«Недавно на складе выявили недостачу, переживала» 2 8.05.2018, 20:05

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Родственники — о гибели директора «Бобруйскмолоко».

В Бобруйске расследуют факт гибели директора гормолзавода Татьяны Корниловой. Тело руководителя было обнаружено в одном из помещений предприятия утром 8 мая. 47-летнюю женщину вытащили из петли, но спасти уже не смогли. Родственники погибшей говорят, что женщина «слишком близко все принимала к сердцу», пишет tut.by.

— В обед жена вернулась домой вся в слезах. Говорит, Таня умерла. Об этом ей соседи сообщили во дворе. Потом позвонил сын, все подтвердил. Я не знаю, что там произошло, но ей помогли уйти, довели. Таня слишком близко все принимала к сердцу, — рассказал свекор погибшей Владимир Корнилов.

По его словам, невестка была довольно жестким и принципиальным руководителем, по-настоящему «болела» работой, отдав предприятию не один десяток лет.

— После ухода прежнего директора ["Бобруйскмолока" Геннадия] Витковского в 2015 году ей предложили занять его место. Согласилась и начала потихоньку менять все на предприятии. Пока холдинг возглавлял [Игорь] Конончук (речь идет о бывшем директоре ОАО «Бабушкина крынка», который был избран депутатом Палаты представителей Нацсобрания. — Прим.), все шло нормально. С новым директором (сейчас ОАО «Бабушкина крынка» возглавляет Дмитрий Главинский. — Прим.) она не сработалась, — рассказывает Владимир Корнилов. В чем это выражалось, мужчина не пояснил.

По его словам, невестка не планировала продлевать контракт с ОАО «Бабушкина крынка», который должен был истечь несколько месяцев назад, и уже договорилась о том, что переходит работать на ОАО «Красный пищевик». Но в последний момент все переиграла.

— Контракт с ней продлили еще на год. А недавно на складе предприятия была выявлена недостача продукции. И я, и сын в один голос ей твердили, что отвечать за это будут завскладом и бухгалтер. Но Таня очень переживала, она всегда слишком много на себя брала.

Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк сообщила, что по факту гибели директора предприятия «Бобруйскмолоко» назначен ряд экспертиз.

В СК также сообщили, что сотрудниками их ведомства уголовное дело по факту хищения продукции со склада «Бобруйскмолоко» не возбуждалось.

Производственное унитарное предприятие «Бобруйскмолоко» входит в состав холдинга «Бабушкина крынка». Здесь производят молоко, сметану, творог. Татьяна Корнилова руководила предприятием с ноября 2015 года.

Татьяна Владимировна родилась в городе Осиповичи. Окончила Могилевский технологический институт по специальности «технология молока и молочных продуктов», инженер-технолог. Свой трудовой путь начала в 1992-м году в ОАО «Бобруйский гормолзавод» машинистом участка кисломолочной продукции, пройдя служебные ступеньки до заместителя директора филиала по производству и сырью в 2013 году и работала в этой должности до назначения руководителем предприятия. Корнилова была замужем, есть дочь.