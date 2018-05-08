Алексей Шевченко: Внутри сборной Беларуси бардак, в штабе все друг с другом грызутся 4 8.05.2018, 20:11

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Известный российский журналист прокомментировал отставку Дэйва Льюиса.

Журналист Алексей Шевченко поделился мнением об уходе Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси после трех поражений на чемпионате мира.

«Я всегда считал, что наши соседи после московского чемпионата мира на грани вылета, а вчера убедился в этом. Главный тренер подал в отставку сразу после поражения, внутри сборной бардак, в штабе все друг с другом грызутся», – цитирует Шевченко sport-express.ru.

Напомним, сегодня ночью ФХБ объявила об уходе Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси. Наша команда проиграла в первых трех матчах групповой стадии ЧМ-2018 с общим счетом 2:17. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Пушков.