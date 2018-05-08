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Минские власти все же разрешили акцию «Бессмертный полк»

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  • 8.05.2018, 20:23
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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ранее Мингорисполком отказал в проведении акции.

Минские власти разрешили акцию "Бессмертный полк".

Об этом сообщили активисты молодежного социально-культурного общественного объединения "Русь молодая". 9 мая они собираются участвовать в шествии, передает euroradio.fm.

"Акция "Бессмертный полк" сегодня [8 мая. — Прим.] официально разрешена, — рассказали нам. — Шествие состоится от площади Якуба Коласа до площади Победы [в Минске]".

8 мая молодые люди из "Руси молодой" раздавали в центре Минска георгиевские ленты — приглашения на шествие.

Накануне, 7 мая, Мингорисполком отказал в проведении акции. Организаторы "Бессмертного полка" собирались провести шествие вопреки запрету. Однако на следующий день они встретились с руководством Мингорисполкома и "достигли взаимопонимания".


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