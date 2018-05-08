Лукашенко - китайцам: Мы всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле 8 8.05.2018, 20:30

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Диктатор провел встречу с делегацией китайской корпорации CITIC Group.

Александр Лукашенко пообщался с делегацией корпорации CITIC Group и ее главой Ван Цзюном, информирует пресс-служба правителя.

Цзюна белорусский диктатор назвал «частым гостем Беларуси» из-за числа проектов реализуемых организацией здесь.

– Хорошо, что перешли от простого кредитования к прямому инвестированию, – объяснил Лукашенко.

Также правитель сказал о готовности к совместному белорусско-китайскому сотрудничеству и гарантировал безопасность китайской собственности.

– Вы не просто рассчитываете на нас, но верите, что построенные здесь объекты всегда будут в собственности и китайских компаний, и ваших белорусских партнеров. Мы всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле, – пообещал диктатор.