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Видеофакт: В Минске на автозаправке горел автомобиль

  • 8.05.2018, 20:43
Фото: twitter.com/112minsk

Происшествие случилось на проспекте Независимости 8 мая.

В Минске на проспекте Независимости на автозаправке горел автомобиль. Происшествие случилось утром 8 мая.

Как информирует в Twitter пресс-служба МЧС, по предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность топливной системы Audi.

Спасатели были на месте происшествия уже через 4 минуты, но еще до их прибытия сотрудники автозаправки ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал.


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