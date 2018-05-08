Видеофакт: В Минске на автозаправке горел автомобиль 8.05.2018, 20:43

Фото: twitter.com/112minsk

Происшествие случилось на проспекте Независимости 8 мая.

В Минске на проспекте Независимости на автозаправке горел автомобиль. Происшествие случилось утром 8 мая.

Как информирует в Twitter пресс-служба МЧС, по предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность топливной системы Audi.

Спасатели были на месте происшествия уже через 4 минуты, но еще до их прибытия сотрудники автозаправки ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал.