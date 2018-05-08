Видеофакт: В Минске на автозаправке горел автомобиль
- 8.05.2018, 20:43
Происшествие случилось на проспекте Независимости 8 мая.
В Минске на проспекте Независимости на автозаправке горел автомобиль. Происшествие случилось утром 8 мая.
Как информирует в Twitter пресс-служба МЧС, по предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность топливной системы Audi.
Спасатели были на месте происшествия уже через 4 минуты, но еще до их прибытия сотрудники автозаправки ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал.
На АЗС в #Минске по пр-ту Независимости сегодня загорелся л/а Ауди 90. Cпасатели @112by, @112MINSK были на месте уже через 4 мин. после сообщения. Но, к счастью, наша помощь не потребовалась-с огнем справились работники станции @belorusneft, за что большие молодцы!) pic.twitter.com/bdgmazeOZ1— МЧС Минска (@112MINSK) 8 мая 2018 г.