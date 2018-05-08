Сергей Пушков: Цель у сборной Беларуси всегда неизменна - побеждать в каждом матче 8.05.2018, 21:13

Сергей Пушков

Новый рулевой сборной Беларуси рассказал о переменах в тренерском штабе нашей национальной дружины.

- Наверняка это самый жесткий вызов в тренерской карьере?

- Да, ситуация интересная. Возглавить команду, да еще и сборную, да еще и по ходу турнира. Причем не какого-нибудь, а чемпионата мира... Хотелось бы завершить эту историю в положительном ключе.

- Понятно каком — сохранить прописку в элите?

- Цель у нас всегда неизменна — побеждать в каждом матче. По крайней мере, все для этого делать.

- Сейчас вы выступите в роли «пожарника». Но, надо полагать, профессиональные амбиции шире?

- Не хотел бы говорить об этом сейчас. Лучше — через четыре матча, - цитирует Сергея Пушкова «Прессбол».