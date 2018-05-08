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В Венгрии начались протесты против премьер-министра Орбана

  • 8.05.2018, 21:18
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Протестующие собрались перед зданием парламента в Будапеште.

В Венгрии на фоне протестов принес присягу новый парламент, который состоит в основном из членов партии Виктора Орбана. Перед зданием парламента в Будапеште собрались около тысячи человек. Об этом сообщает ukranews.com со ссылкой на 24.hu.

Люди пришли с протестными плакатами и выкрикивали лозунги. Орбана обвиняют в манипулировании результатами выборов.

Его партия получила по результатам апрельских выборов 133 из 199 мест в парламенте. Такой перевес голосов позволяет вносить изменения в Конституцию страны.

Премьер Орбан заверил, что Венгрия останется членом Европейского союза, но в еврозону в ближайшие четыре года входить не планируется.


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