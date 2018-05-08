ГАИ готовит очередные «сюрпризы» для водителей 8 8.05.2018, 21:27

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Планируется ввести отдельный экзамен и «права с отметкой» для водителей машин с автотрансмиссией.

В МВД вынесли на обсуждение изменения в закон «О дорожном движении», сообщили kp.by в Госавтоинспекции.

Планируется ввести отдельный экзамен и «права с отметкой» для водителей машин с автотрансмиссией. А нарушения ПДД сделать балльными – 1 балл за фотофиксацию или штраф не больше трех базовых, 2 за штраф до 5 базовых и так далее. Нарушителей с 15 баллами лишат прав на полгода.

Кроме того, в Госавтоинспекции задумались о международных водительских удостоверениях для белорусов:

– В Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке без международного водительского удостоверения нельзя взять авто в аренду, а в некоторых странах вождение с нацудостоверением приравнивается к езде без прав, – объяснили в ГАИ.

Поменяют принцип допуска к управлению квадроциклами и мотовездеходами (с 17 лет), пока на таком транспорте ездят люди без медосвидетельствования и нужных навыков, что создает угрозу на дорогах.

Также до 2020 года решено отказаться от советских бессрочных водительских удостоверений и признать их недействительными.