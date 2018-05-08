Задержан начальник ГУПР Мингорисполкома Андрей Доморацкий 5 8.05.2018, 21:49

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Андрей Доморацкий

Бывший замглавы столицы задержан за «превышение полномочий».

Задержан бывший замглавы столицы, а ныне начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий. Об этом tut.by сообщили три не связанных между собой источника.

«Задержали вчера. Вроде бы Следственный комитет. Говорят, превышение [служебных полномочий]», — рассказал один из собеседников cайта. Эту же информацию подтвердило еще двое источников.

Мобильный Доморацкого недоступен. Последний визит в вайбер был во вторник.

В главном управлении потребительского рынка сказали, что сегодня Доморацкого не было на работе. По какой причине — неизвестно.

В Следственном комитете от комментариев отказались.

Андрей Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Чиновник запомнился на этой должности в том числе прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом. Он также отменил собственное решение избавиться от палаток с фруктами, после того как минчане стали высказывать недовольство в интернете.

Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. На новом посту Доморацкий был активен. В числе прочего задумал реконструкцию торгового центра «Столица», начал реформировать систему школьного питания, а также планировал изменить формат новогодних ярмарок в Минске.

Напомним, предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.