Расолько об игре сборной Беларуси на ЧМ: Дно? Мы к этому шли, и к этому мы пришли 1 8.05.2018, 22:00

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Андрей Расолько

Бывший форвард сборной Беларуси поделился мнением об игре сборной на чемпионате мира.

Андрей Расолько прокомментировал выступление сборной Беларуси на чемпионате мира, передает «Трибуна».

«Не хватает мастерства. Если его нет, то надо чем-то другим брать. Надо лезть туда, зарабатывать удаления. Если шайба у защитников, то надо идти на пятак, закрывать вратаря.

Льюис не угадал с составом? Про Степанова уже столько говорили. Может, его и не хватает на чемпионате мира. Может, они и сделали ошибку. Но судя по товарищеским играм, он сыграл слабо. Как лидер и нападающий он должен был намного сильнее сыграть. А по каким причинам – я не могу сказать.

Но у нас вратарская позиция. Если взять раньше все топовые турниры, то там у нас очень здорово вратари играли – Мезин, Коваль. А если взять еще раньше, то тот же Шумидуб, Гавриленок, Фатиков. Ребята знали, что наши вратари – уровень. А сейчас доверили молодым ребятам, у которых ну мало опыта. Что тут говорить? Кульбаков – первый чемпионат мира. Карнаухов играл, но в «Динамо» очень мало игрового времени. Хотя бы 40 процентов игр он должен сыграть. Минимум. После поражения от Франции вопросов стало еще больше.

Самая главная проблема? Игра в обороне, игра вратарей и нет ли-де-ра. Коротко и ясно. Если сейчас мы сломаемся, то это будет плачевно. Когда тяжело – нужно проявить все свои лучшие качества. Правильно говорят: за страну. Другого варианта нет.

У нас слабый выбор хоккеистов. Мы выбираем игроков. На одну позицию у нас один, полтора хоккеиста в юниорских и молодежных сборных. То же самое в национальной команде. Но мы же должны были предположить. Ну, мало ли что. Не поедут Костицыны, не будет Грабовского. Мы должны были четко понимать. Вот когда у нас в ростере будет порядка 40-50 хоккеистов именно претендовать на одно место, то тогда мы будем играть намного лучше.

Ну уезжают они в Америку, Канаду. Как они там играют? Мы видим только статистику. Никто об этом не знает. Мы видим, что Сидоров, Петров набрал столько-то очков. А как он играет в большинстве? Выходит ли он на последних минутах, секундах? Доверяют ли им играть в меньшинстве? Это же все должно контролироваться. А мы смотрим только статистику.

Паша Перепехин поехал на чемпионат мира. Ему задают вопрос: «Ну как сыграли те, кто выступает за океаном?». Он скромно сказал, а я четко понимаю, что, скорее всего, они не оправдали надежд. Как на лидеров. А мы не до конца понимаем все. Но нам надо через это пройти и давать молодым дорогу.

– Это то самое дно?

– Я думаю, что мы к этому шли. И к этому мы пришли. Хотя еще рано хоронить нашу сборную, – сказал Расолько в передаче «Арена».