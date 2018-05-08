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SpaceX отправит в космос ракету Falcon 9 нового поколения

  • 8.05.2018, 22:06
Фото: SpaceX

10 мая компания SpaceX намерена произвести запуск финальной версии ракеты Falcon 9 — Block 5.

Представители компании заявили, что довольны результатами тестов ракеты, которые прошли 4 мая на стартовой площадке LC39A, сообщает nv.ua со ссылкой на Space.com.

Тесты, при которых были задействованы все девять двигателей Merlin 1D+, расположенные на первой ступени ракеты, длились семь секунд. За это время удалось получить важные данные и доказать готовность ракеты к старту.

Особенностью Block 5 является улучшенная первая ступень. Как ожидается, она сможет использоваться повторно как минимум 10 раз. В свой первый полет ракета должна вывести на орбиту первый геостационарный телекоммуникационный спутник Бангладеш Bangabandhu-1.

"В Block 5 в основном суммируются все, что мы узнали о повторном использовании ракет. Это повышение надежности, которое увеличивает возможность повторного использования", - заявил вице-президент SpaceX по надежности сборки и полету Ханс Кенигсманн.

Когда его попросили привести пример одного из усовершенствований Block 5, Кенигсманн отметил, в частности материалы в тепловом щите первой ступени около базы двигателя. Также, алюминиевые рули заменили на титановые. Кроме того, новый обтекатель будет чуть больше и доработанным под спасение и повторное использование.

Добавим, окончание разработки Block 5 даст компании возможность сосредоточиться на других проектах, таких как пилотируемая версия космического корабля Dragon или гигантская ракета-носитель BFR.

Ранее НВ сообщало, что 19 апреля компания SpaceX провела успешный запуск с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9 со спутником TESS для NASA. Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы. После запуска первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на баржу в Атлантическом океане. Таким образом, первая ступень сохранена для повторного использования.


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