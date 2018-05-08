В Лиссабоне начался первый полуфинал «Евровидения-2018» (Видео, онлайн)
- 8.05.2018, 22:27
Беларусь на конкурсе представляет украинец Alekseev.
Во вторник, 8 мая, в столице Португалии начался первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение 2018».
На «Алтис-Арене» в Лиссабоне выступают исполнители из 19 стран, в том числе трое главных фаворитов – Кипр, Израиль и Эстония.
Представитель Беларуси на конкурсе Никита Алексеев выйдет на сцену под восьмым номером и исполнит песню «Forever».
Всего в песенном конкурсе участвуют 42 страны. Традиционно 37 конкурсантов поборются за право попасть в финал шоу через систему полуфиналов.