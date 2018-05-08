ЕС отказался выходить из «ядерной сделки» с Ираном 4 8.05.2018, 22:29

Федерика Могерини заявила, что Евросоюз привержен сохранению «ядерной сделки» с Ираном.

Евросоюз не будет вслед за США выходить из соглашения с Ираном, а напротив собирается призывает страны к исполнению обязательств по договору. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы, передает РБК.

«Европейский союз намерен действовать в соответствии со своими интересами безопасности и защищать собственные экономические инвестиции», — заявила Могерини.

«Меня особенно беспокоит объявление о введении новых санкций», — заявила Могерини. Она напомнила, что достижение соглашения с Ираном было кульминацией 12 лет дипломатической работы и принадлежит «всему международному сообществу». «[Соглашение] работает и выполняет свою задачу, гарантирует, что Иран не разработает ядерное оружие, — сказала дипломат. — Евросоюз намерен сохранить [соглашение] и призывает остальную часть международного сообщества выполнять свою работу для того, чтобы условия сделки исполнялись».

Заявление главы дипломатии ЕС прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп выполнил одно из самых важных своих обещаний и объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, Трамп подписал меморандум о новых санкциях против Тегерана. По словам президента США, указ о санкциях будет подписан в ближайшее время.