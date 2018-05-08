Белоруска украла из магазина мобильники, потому что зарплаты не хватало на съем жилья 1 8.05.2018, 22:35

Украденные смартфоны и аксессуары к ним продавщица сдавала в ломбард или продавала через интернет.

Наверняка гендиректор минской компании сто раз пожалел о том, что перевел из магазина в Борисове в Минск 18-летнюю девушку-продавца. Работая в столичном филиале с ноября 2017 года нечистая на руку борисовчанка украла товаров на сумму свыше 3500 рублей, сообщает kp.by со ссылкой на ГУВД Минска.

Недостача выявилась после очередной инвентаризации. Из магазина на улице Кальварийская за полгода пропали шесть смартфонов «Huawei» и «Xiaomi» в полной комплектации, а также аксессуары для мобильников.

Выяснилось, что девушка относила украденные из магазина телефоны в ломбард или продавала на интернет-площадках. Вырученные деньги, а это 3500 потратила на личные нужды: съем жилья и развлечения, так как по ее словам заработной платы не хватало.

Сейчас борисовчанка задержана по подозрению в присвоении и растрате имущества, против нее возбужден ряд уголовных дел. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.