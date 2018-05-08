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Павел Дуров: Мы продолжим борьбу за Telegram

  • Павел Дуров
  • 8.05.2018, 22:41

Основатель мессенджера заявил, что будет биться до победного конца.

Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как «закон есть закон». Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны – Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы. А это значит, что и сама блокировка Telegram незаконна.

Если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то ее требование вписывалось бы в рамки Конституции. Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это – прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки.

По этой причине юристы из «Агоры» сегодня обжаловали решение Верховного суда России о законности приказа ФСБ. Надеюсь, власти России откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями.

Независимо от этого, мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца.

С Днем Победы!

Павел Дуров


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