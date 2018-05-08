Как сельский ксендз за свои деньги восстановил часовню под Несвижем 1 8.05.2018, 22:51

Часовня представителей шляхетского рода Протасевичей была построена около 1850 года.

12 мая состоится благословение часовни святого Станислава — усыпальницы представителей шляхетского рода Протасевичей в деревне Прости Несвижского района, пишет planetabelarus.by.

Эта неоготическая часовня (в народе ее называют «касцёлак») была построена около 1850 года на сельском кладбище, которое находится прямо посреди деревни Прости. В 1939 году часовню разграбили советские войска, а после Второй мировой войны местные жители так активно разбирали ее на строительные материалы, что от здания осталось только несколько стен. В таком виде оно и находилось до 2008 года, когда за восстановление святыни взялся ксендз Игорь Лашук, он родом из соседней деревни Макаши. К 2016 году священник отстроил усыпальницу за собственные средства.

Фото: catholic.by

Часовня не внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси, а потому не является памятником архитектуры. Но восстановительные работы проводились с соблюдением всех реставрационных методик. Где было возможно — старинная кладка сохранилась. Например, в подвале, который засыпали в советское время. А когда во время восстановительных работ очистили, нашли там сами захоронения рода Протасевичей. Последняя его представительница уехала из Прости в 1939 году.

Деревня Прости Несвижского района — единственная в Беларуси с таким названием. И происходит оно совсем не от русского «прости», а от белорусского «просты» — значит, прямой.