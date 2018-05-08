Трамп заявил о готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном 8.05.2018, 22:55

Дональд Трамп

Об этом президент США заявил в ходе выступления 8 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы заключить с Ираном новое ядерное соглашение. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN, передает РБК.

«Когда мы выйдем из сделки с Ираном, мы будем работать с нашими союзниками, для того чтобы найти настоящее, комплексное и прочное решение иранской ядерной угрозы», — сказал он. Глава государства пояснил, что под этим подразумеваются усилия по ликвидации баллистической программы Ирана и террористической активности по всему миру.

«Если режим сохранит свои ядерные устремления, у него будут большие проблемы, чем когда-либо», — пригрозил он. После своей речи Трамп подписал соответствующий указ.

Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном 8 мая. Он отметил, что в ближайшее время США введут против Ирана экономические санкции на «высшем уровне».