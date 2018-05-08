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Цифры хоккейной сборной Беларуси на ЧМ, от которых шевелятся волосы

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  • 8.05.2018, 22:58

Они только подтверждают то, что мы видим и чувствуем.

Белорусы проиграли 3 стартовых матча на ЧМ, 2 из них всухую и с крупным счетом.

Разница заброшенных и пропущенных шайб белорусов на старте турнира – «-15». Это повторение антирекорда нашей сборной, установленного на ЧМ-2016. Правда, тогда команда Льиюса встречалась исключительно с топ-соперниками, включая Канаду, но не с Францией, пишет «Трибуна».

85 бросков нанесли белорусы в 3 матчах и забросили только 2 шайбы. Эффективность попыток – 2,35%. Это худший результат на турнире. Южнокорейцы, забросившие в 2 матчах одну шайбу, показали эффективность 2,94.

Больше всех в команде бросают Плэтт, Павлович и Фальковский – у каждого по 10 попыток. На их общем счету пока только 1 шайба.

0 шайб в равных составах.

«- 7» в трех матчах заработал Дрозд, проводя на площадке в среднем 13.24. На «- 6» наиграли Лисовец, Павлович и Китаров. В минусе все белорусы, сыгравшие на ЧМ больше одного матча.

В 35 матчах чемпионатов мира Дрозд не набрал ни одного очка. До повторения антирекорда турнира осталась одна игра.

70 – процент отраженных бросков у Кульбакова, нашего первого номера на ЧМ. Голкипер начал в старте две игры и в обеих был досрочно заменен. По надежности вратарей белорусы пока третьи с конца на турнире. Мы опережаем только Южную Корею и Латвию.

Средний процент выигранных вбрасываний у белорусов также очень низок – 42,13.


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