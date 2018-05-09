Израиль нанес ракетные удары по базам Асада в Сирии 9.05.2018, 7:30

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Ракеты попали в цель недалеко от Дамаска.

Израиль нанес удары по военной базе около столицы Сирии, Дамаска. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные сирийские СМИ.

Сирийская армия заявила, что перехватила две израильские ракеты.

Наблюдатели сообщили, что погибли девятеро проправительственных военных.

Удары наносились по оружейной базе в городе Киссве, которая предположительно принадлежит Хезболее или иранцам. Среди погибших - члены Иранских стражей революции и других шиитских военных формирований.

Власти ничего не сообщают о жертвах.