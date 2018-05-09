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ЧМ-2018: Чехи по буллитам обыграли Швейцарию, финны разгромили норвежцев

  • 9.05.2018, 7:37

Четвертый день чемпионата мира по хоккею завершился зрелищными матчами.

Чехи и швейцарцы провели зрелищный матч, забросив восемь шайб в основное время. По ходу встречи швейцарцы вели 1:0, 3:1 и 4:2, но так и не смогли удержать преимущество, сообщает tut.by.

У Чехии отличились Дмитрий Яшкин, Михал Моравчик, Доминик Кубалик и Михал Ржепик. У Швейцарии дублем отметился Нино Ниддерайтер, Грегори Хоффманн и Симон Мозер.

Фото: Reuters

Единственный буллит забросил чешский форвард Михал Ржепик.

Финны после побед с одинаковым счетом 8:1 над Латвией и Южной Кореей продолжили серию разгромив, уничтожив норвежцев — 7:0.

Фото: Reuters

За Финляндию забрасывали Вели-Матти Савинайнен, Маркус Гранлунд, Теуво Терявяйнен, Саку Меняляйнен, Марко Анттила и Маркус Нутиваара.


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