Петр Порошенко: Россия празднует День Победы в милитарном угаре 1 9.05.2018, 7:44

Цивилизованный мир и власти РФ по-разному относятся к победе во Второй мировой войне.

Об этом вечером 8 мая президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"У них войну выиграл [руководитель СССР Иосиф] Сталин. У нас – народ. Им, как доказали все послевоенные десятилетия, победа над [фюрером Германии Адольфом] Гитлером была нужна для того, чтобы покорить другие страны. И "освободители" или вообще забыли уйти из освобожденных территорий, или время от времени врывались туда на танках – как в Венгрию в 1956-м или Чехословакию в 1968-м. А нам была нужна только собственная свобода и независимость, которую мы в конце концов и получили через 46 лет после победы", – сказал он.

По словам Порошенко, в РФ победу во Второй мировой войне "празднуют в милитарном угаре, агрессивно ощетинившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой".

"Мы говорим: "Никогда снова". Они говорят: "Можем повторить". И это не пустая риторика, а реальное бряцание оружием, в том числе и запугивание стран Запада ядерным ударом", – добавил президент Украины.

Он считает, что "даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто бы настоящее подразделение современных вооруженных сил".

"Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами и не только против Украины, но и против Европейского союза, Соединенных Штатов и других стран. И собственно говоря против всего мира", – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины признал, что "кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей".

"Я прошу вас, будьте осторожны. Не дайте себя использовать", – обратился он к украинцам.

Напомним, что 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, а 9-го – День Победы над нацизмом.