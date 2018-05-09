В помощь водителям: белорусы сравнили показания алкотестера ГАИ с точными программами 9.05.2018, 7:54

Результаты исследования удивили.

Еще до массового распространения интернета на дисках и дискетах существовала программа с незамысловатым названием "Бодун". С ее помощью пользователи могли рассчитать степень опьянения и количество спиртного, которое можно употребить без вреда для водительского удостоверения, пишут журналисты abw.by.

С тех прошло немало лет, подобные программы без труда можно установить на смартфон или отыскать в Сети.

"Нам в руки попало устройство "Алкотест-203", которое является своего рода эталоном в проверке степени опьянения и в обычной жизни встречается, скажем так, редко. Как показал наш эксперимент двухлетней давности, бытовые дешевые алкотестеры не обеспечивают должной точности измерений. В этот раз подойдем к замерам с другой стороны: сравним показания "Алкотеста-203" с его аналогами в мире программ и приложений. Понятное дело, что надеяться на компьютерный расчет не стоит, но мало ли?

В качестве испытуемых выступили одна девушка и два парня. Настоящие имена раскрывать не будем, назовем их условно Маша, Петя и Коля.

Маша: рост - 175 см, вес - 60 кг. В день эксперимента питалась полноценно и даже успела поспать пару часов днем.

Петя: рост - 174 см, вес - 92 кг. Весь рацион за день, по его словам, - кофе и макароны.

Коля: рост - 180 см, вес - 86 кг. Питание в течение дня осуществлялось по принципу "что бог послал".

Для эксперимента Маша и Петя решили употреблять пиво крепостью 5,5%. Коле повезло меньше остальных - на его долю выпала водка стандартной крепости. Закуска - одна на всех "мясная и сырная тарелка". В 23.40 под звон посуды эксперименту был дан старт.

Маша

Расправилась с 0,5 л пива через 37 минут после старта. В 00.17 ее бокал опустел, в 00.29 пришло время подышать "в трубку" - результат составил 0,53‰.

Для сравнения с "Алкотестом-203" были выбраны два сайта и три мобильных приложения. Стоит заметить, что ни один из этих инструментов не учитывает длительность распития и время его окончания. Все программы были выбраны по принципу наибольшей популярности, а также благодаря их появлению в первых строках поиска. Кроме того, не везде была возможность указать крепость пива с точностью до десятых - мы округляли до 5%.

Что же говорят приложения?

Петя

Как и Маша, остановил свой выбор на "хлебном игристом нефильтрованном". Первый бокал был опустошен за 22 минуты. Через 3 минуты алкотестер показал 0,8‰, еще через 6 минут - 0,36‰. Сверимся с приложениями?

После этого фиксировать показания стало труднее - употреблять алкоголь по расписанию и под запись оказалось не так уж просто. В промежутке времени с 00.11 до 00.30 Петя успел "освоить" еще 150 мл пива и один раз покурить. В 00.30 алкотестер показал 0,24‰ - видимо, алкоголь быстрее выводился, нежели поступал, а накопиться еще не успел.

В 00.48 Петя допил второй бокал и в 00.58 "продулся" еще раз - на экране отобразилось 0,47‰. Еще раз сравним с приложениями.

В 02.15 в Пете было уже 1,75 л пива, и на этом эксперимент можно было бы считать завершенным с результатом 1,38‰. Но Петя решил как следует проверить алкотестер. Так, выяснилось, что при разнице в замерах в одну минуту показания на экране могут заметно отличаться (хотя превышение "допустимых" 0,3 промилле все равно имело место быть).

Больше всего удалось "выбить" сразу же после глотка пива - алкотестер показал 4,5‰, что приближается к смертельной степени опьянения.

"Лучший" результат - 0,47%. Подобных значений удалось достичь после серии частых и глубоких вдохов и выдохов. Выглядело, конечно, странно, но цифры на экране впечатлили.

Программы-алкотестеры на подобные уловки не реагируют и показали следующее:

Учитывая "скачущие" показания "Алкотеста-203", расчет опьянения при помощи программ выглядит не таким уж безнадежным. Кроме того, как отметил Петя, алкотестер чутко реагирует на курение: будучи абсолютно трезвым, спустя пару минут после перекура он получил 0,24‰ на экране прибора.

Коля

Коле досталась самая тяжелая часть эксперимента - водка. Чтобы не растягивать повествование, предлагаем просто ознакомиться со всеми результатами в таблице.

Пусть вас не смущают подозрительные 0,36‰ в показаниях, резко трезветь еще не научился никто, просто гипервентиляция легких действительно позволяет снизить значения. Еще раз сравним показания "Алкотеста" с математически рассчитанными результатами.

В 04.18 тем не менее показания на экране "Алкотеста-203" снизились до 0.24‰. На следующий день в 12.00 алкотестер уверенно показывал нули в результате нескольких "продувок", однако состояние Коли, по его словам, было разбитым: исходя из личных ощущений с полной уверенностью в собственных силах сесть за руль он решился лишь через несколько часов, после душа и плотного обеда.

Для завершения эксперимента сравним, через какое время можно было бы садиться за руль по мнению программных алкотестеров. Напомним, что с момента принятия последней порции алкоголя до замера "Алкотестом-203" с нулями на экране прошло 10 часов.

Наш вердикт

Мы не ожидали от грубого расчета программных алкотестеров слишком многого: на "короткой дистанции", непосредственно после принятия алкоголя, они показывают результаты, которые более-менее сопоставимы с настоящим алкотестером. На "длинной дистанции" их показания скорее завышены. Впрочем, есть в этом и плюс: расчетное время выведения алкоголя из организма оказалось больше реального. Хотя здесь не стоит забывать и об индивидуальных факторах, которые играют ключевую роль, и о длительности выпивания и его характере.

А вот поверенный (как сообщает сайт производителя) "Алкотест-203", который стоит около 250 рублей, разочаровал своими "прыгающими" результатами. Даже забывая о показаниях после выкуренной сигареты Пети, замеры с небольшой разницей во времени заметно отличались друг от друга. Возможно, нам не повезло с экземпляром либо что-то пошло не так, однако в интернете без труда отыскались жалобы на его точность. Как правильно говорят многие автолюбители, ноль есть ноль, однако наше доверие к алкотестерам подорвано основательно".