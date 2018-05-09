Обама назвал ошибкой выход США из ядерной сделки с Ираном 9.05.2018, 7:59

Барак Обама

Фото: EPA

Решение может привести к напряжению в отношениях Вашингтона с союзниками.

Экс-президент США Барак Обама подверг критике решение Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook Обамы.

"Я считаю, что серьезной ошибкой решение поставить под угрозу ядерное соглашение без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана. В конечном итоге США рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", - написал Обама.

Бывший президент США добавил, что иранская сделка значительно ослабила ядерную программу Тегерана и была примером возможного будущего договора с КНДР.

Обама отметил, что отказ от ядерной сделки с Ираном отворачивает США от своих ближайших союзников. Обама отметил, что всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе работает, и это мнение разделяют европейские союзники, независимые эксперты и действующий глава Минобороны США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе и восстанавливают санкции против Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что Тегеран готов возобновить ядерные работы после переговоров с представителями европейских стран, которые подписали ядерное соглашение.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.