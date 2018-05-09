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Государство следит за белорусами через банковские карты

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  • 9.05.2018, 8:06

Власти хотят, чтобы все денежные операции было легко связать с людьми и их местоположением.

В Беларуси выпущено около 14 млн платежных карт. И государство не зря помогает банкам развивать эту систему оплаты, говорится в репортаже «Белсата».

«Государство заинтересовано в том, чтобы все денежные операции было легко связать с людьми и их местоположением. Интересы эти рано или поздно воплотятся в какую-то техническую систему», – предсказывает ближайшее будущее эксперт «Асабістага капіталу» Михаил Залесский.

Но пока эти планы – только планы, государство и банки уже пользуются деньгами белорусов. Потому что граждане, например, используют платежные терминалы. Их в стране уже более 150 тыс. И они приняли на себя существенную часть денежного оборота.

«Один терминал на 50 потенциальных покупателей. Зачем? Чтобы не спал ваш рубль в кармане, а оборачивался на радость банкам. Насчитали вам зарплату или пенсию на карточку. Где физически эти деньги, кто распоряжается ими? Банк кредитует торговца. Торговец покупает товар. Продает вам. Рассчитывается по кредиту», – объясняет Михаил Залесский.


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