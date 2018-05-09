«Победобесие» пришло на смену скорби 12 Дмитрий Гудков

9.05.2018, 8:26

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ДМИТРИЙ ГУДКОВ

Нельзя спустя 73 года праздновать победу над врагом.

Этот День Победы пропах в последние годы чем-то не тем. Еще в нулевых слова о том, что в России есть самый главный праздник (можно даже со всех больших букв) не казались ни обманом, ни пошлостью. А теперь — кажутся. Что произошло? — Государство, Мидас наоборот, решило приватизировать Победу и успешно с этим справилось.

В итоге теперь вместо памяти у нас каждый год ляпы один абсурднее другого — то немецкие солдаты на плакатах, то немецкие винтовки на памятниках. Но это было бы полбеды — в конце концов, за 70 лет и неплохо, что позабыли, как чей штык выглядел. Хуже другое: атмосфера. То самое «победобесие», которое пришло на смену скорби.

В Москве будет парад Победы. Мероприятие — давайте скажем честно — не объединяющее и даже в чем-то абсурдное. Нельзя спустя 73 года праздновать победу над врагом. Тех врагов, той страны, которую побеждали, давно уже нет, да и по Красной площади поедут совсем не «Катюши». Поедут баллистические ракеты, системы залпового огня, еще какое-нибудь омерзительное железо. Привет, союзники, ракету «Володя» увидеть не хотите ли? Поэтому и самим ветеранам на параде места не находится — им предлагают посмотреть его телевизору: даже тем, кто специально приехал в Москву.

Однако «общественный консенсус» таков, что парад все одобряют, ведь «точно такой же, но другой» был на Красной площади в 45-м году. Правда, за его фото у нас теперь судят — но эти технические детали мы предпочитаем не замечать.

Живи мы в здоровом государстве, парад превратился бы во что-то вроде реконструкции Бородинской битвы — интересного, но совершенно факультативного шоу с допуском всех желающих.

Тут давайте скажу еще одно страшное: для 99% современных россиян Отечественная и Великая Отечественная войны не отличаются друг от друга. Потому что мы равно их не застали, равно узнавали с чужих слов, из книг и фильмов, а значит, равно не представляем.

Отсюда и идут все эти нелепые «дегустации блокадного хлеба» и прочие вечеринки в ночных клубах «Спасибо деду». Потому что нельзя всерьез требовать от людей остро переживать события прошлого века, когда их не было ни на свете, ни в проекте.

И как ни подстегивай патриотические чувства «бессмертными полками», георгиевскими лентами и тому подобными акциями, а уже через пару лет они превращаются в повод для государства представиться Родиной. Ленточка становится символом военной агрессии, «полк» после череды скандалов перетекает под крыло «Единой России», а депутат Поклонская выходит с портретом Николая Кровавого, подводя итог всей этой истории.

Настоящие же ветераны как жили, так и продолжают жить в разваливающихся домах, без газа, воды и помощи. Сейчас, на 9 мая, им с барского плеча раздадут по 10 тысяч рублей — вот ровно во столько государство по-настоящему оценивает их подвиг. Парад с ядерными ракетами важнее.

Не моя, но правильная мысль: чем дальше отстоит от нас 45-й год, тем громче его празднуют. Чем хуже у нас отношения со всем миром — тем триумфальнее становится торжество, тем белее сияет китель генералиссимуса (чтобы отсвет падал на другого, нынешнего). Стране, у которой украли будущее, подсовывают лежалое прошлое: берите, не жалко. Одно время пытались навязать даже 1612 год — но не вышло, и решили сосредоточиться на 45-м.

День Победы должен быть личным праздником — памятью о потерях семьи, вниманием к еще живущим ветеранам, желанием мира. То, что нам навязывают сейчас, максимально далеко от всего этого.

Я не призываю — но просто говорю о себе: этот день я проведу с семьей, а не в шествии за спинами единороссов и особенно Поклонской. Без «великой России», зато с людьми, которые мне близки и дороги и которые, как и я, не хотят повторить.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»