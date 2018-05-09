Мудрость Уоррена Баффета: как $10 тысяч превратить в $51 миллион 9.05.2018, 8:32

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Уоррен Баффет

Миллиардер выступил перед акционерами его компании.

В минувшую субботу миллиардеры Уоррен Баффет и Чарли Мунгер выступили на ежегодном собрании акционеров возглавляемого ими холдинга Berkshire Hathaway, пишет «Форбс».

Одно из главных событий в мире финансов и инвестиций началось с видео, на котором Мунгер, вице-президент Berkshire Hathaway, безуспешно пытается открыть коробку арахисовых конфет See's Candies. Когда видео закончилось, оба миллиардера поднялись на сцену и предстали перед толпой в 20 000 человек, расположившихся в CenturyLink Center в Омахе, штат Небраска. За столом, где разместились руководители Berkshire Hathaway 94-летнего Мунгера ожидала коробка засахаренных орехов.

Пока Мунгер хрустел конфетами и одну за другой опустошал банки Coca-Cola, Баффет начал рассуждать о проверенной временем инвестиционной стратегии компании. Он достал газету New York Times 1942 года выпуска. В том году, когда Вторая мировая война была в полном разгаре, легендарный инвестор сделал свою первую инвестицию, купив несколько акций нефтегазовой компании Cities Service. Акции вскоре начали падать, и прежде чем их рост возобновился, капитализация компании сократилась на треть. Это сейчас Баффет как никто осведомлен о волатильности фондового рынка, но тогда он продал акции Cities Service, получив небольшую прибыль.

История, конечно же, была приведена для иллюстрации главного инвестиционного принципа Баффета — так называемого компаудинга или умения понять, сколько будет стоить капитал в будущем. Если бы в том же 1942 году Баффет вложил $114, которые он потратил на акции Cities Service, в индекс S&P-500 и больше ничего бы не делал, сегодня он был бы обладателем состояния в $400 000. А если бы кто-то, обратился Баффет к своей аудитории, вложил в самый разгар Второй мировой $10 000 в индекс S&P, сегодня он получил бы $51 млн.

Собрание акционеров Berkshire нередко становится источником заявлений, влияющих на фондовые рынки по всему миру. Как, например, несколько лет назад, когда Баффет объяснял, почему воспылал любовью к авиаперевозчикам и стал крупным акционером таких компаний, как United, Delta, American и Southwest. То его выступление до сих пор оказывает магическое «бычье» влияние на отрасль авиаперевозок. Поэтому инвесторы всегда ожидают от встреч с Баффетом, что он расскажет, как Berkshire распорядится частью из $100 млрд, находящихся под управлением. Но в этот раз о крупных приобретениях «Оракул из Омахи» помалкивал. Как и о продажах. В прессе в последнее время часто освещался скандал вокруг банка Wells Fargo, крупным акционером которого является Berkshire. В 2016 году выяснилось, что сотрудники банка выполняли план, открывая счета клиентам без их ведома, но Баффет неожиданно выразил поддержку генеральному директору Wells Fargo Тиму Слоану. «Мне нравится эта инвестиция», — сказал Баффет о Wells на собрании акционеров. — Мне нравится Тим Слоан как менеджер. Он исправляет ошибки, допущенные другими людьми». Вывод? Не ожидайте, что Berkshire продаст свою долю в Wells.

О чем еще говорили на встрече? Duracell, компания которую Berkshire купил у Procter & Gamble в 2014 году почти за $4,7 млрд, не преуспела. Сейчас реализуется стратегия, направленная на рост ее доходов. Баффет также отверг предположения о том, что Berkshire, фактически сидящая на горе денег, что-либо выплатит своим инвесторам (компания не платит дивиденды). Он убежден, что если провести голосование, акционеры поддержат существующую стратегию Berkshire, в рамках которой избыточные средства инвестируются и исторически приносят высокий доход. А вот Apple, долю в которой Berkshire приобрела не так давно, по мнению Баффета, следует похвалить за готовность ее руководства вернуть деньги инвесторам за счет обратного выкупа акций. Но использовать такие щедрые жесты в практику Berkshire Баффет не намерен.

И все же собрание может стать поводом для того, чтобы переосмыслить простые принципы инвестирования и здравого смысла, которые сделали тандем Баффета и Мунгера столь успешным. Одна из мудрых мыслей, высказанных Мунгером, звучала так: «Часть тайны Berkshire — когда ничего нельзя сделать, Уоррен очень хорош в том, чтобы ничего и не делать». Или анализ Баффета того, что пошло не так c «Дилижансом» (еще одно называние банка Wells Fargo, чьим символом является конная упряжка): «Wells Fargo — это компания, которая доказывает, что стимулы эффективны в бизнесе. Просто у них были неправильные стимулы».

Все это может быть забыто во время торгов на бирже. Но, пожалуй, есть что-то особенное в том, как Баффет относится к субботам. Он сказал, что ему нравится публиковать финансовые отчеты по выходным, чтобы инвесторы могли переварить информацию, а не реагировать на поток новостей. А вот и отчет: операционная прибыль Berkshire в первом квартале выросла на 32%, до $5,3 млрд, чему способствовали хорошие страховые тарифы и недавнее сокращение налогов. Однако холдинг получил чистый убыток, поскольку он был вынужден учитывать снижение рыночной стоимости акций.

Но вспомним историю, с которой Баффет начал встречу — об инвестициях 1942 года. «В общем-то, вы должны были принять одно инвестиционное решение в своей жизни», — уверен Баффет. Самый очевидный и верный путь к процветанию — терпеливо наращивать свои сбережения вместе с растущей производительностью американского бизнеса. «Мы работали в этой стране с самым сильным попутным ветром», — сказал Баффет. И об инвестировании: на самом деле вы не можете реально потерпеть неудачу, пока вы не купите неправильные акции, не попробуете регулировать рынок или не соблазнитесь на какой-то продукт с высокой комиссией, проданный вам на Уолл-стрит.

Баффет и Мунгер считают себя учителями. Из года в год они дают один и тот же базовый совет. Возможно, сейчас самое время, чтобы обратить на него внимание.

Рынок уже давно вызывает поводы для беспокойств, и особенно сейчас, когда он близок к историческим максимумам. Экономика восстанавливается вот уже почти десятилетие, безработица ниже 4%, и ФРС повышает ставки, чтобы «охладить» рынок. В этих условиях все громче звучат голоса тех, кто выступает за распродажу акций перед их коррекцией, исходя из того, что регулирование рынка на самом деле не работает. Более того, несмотря на безупречные аргументы Баффета об акциях в долгосрочной перспективе, молодых инвесторов привлекают новые идеи, такие как криптовалюты, которые вызывают ярость в университетских городках. Настолько, что вопрос о криптовалютах даже был задан на встрече акционеров Berkshire. Хороша ли эта инвестиция? Вот как Reuters передает ответ Баффета и Мунгера: «Это нематериальные активы. По сути, они не принесут ничего, кроме дефицита. Что они производят?.. Каждый раз, когда вы покупаете нематериальный актив, вы рассчитываете на то, что кто-то позже его у вас выкупит. Все это плохо кончается... криптовалюты плохо кончат».

На праздновании 100-летнего юбилея Forbes в октябре Баффет озвучил смелый прогноз на следующие сто лет: индекс Dow Jones преодолеет отметку в 1 млн пунктов (сейчас — 24 500). Это громкое заявление, но оно основывается на консервативных предположениях: Dow нужно расти примерно на 4% в год, чтобы достигнуть миллиона, это менее половины среднего ежегодного прироста за последние сто лет. Акционеры Berkshire, безусловно, знают об этом. Если акции Berkshire категории A будут прибавлять по 10% в год, в 2218 году одна бумага будет стоить $4 млрд.