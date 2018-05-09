«Матери 328» из Лиды объявили о присоединении к голодовке 6 9.05.2018, 8:41

1,633

Гродненский исполком пытается вести переговоры с активистками.

Активистка движения «Мать 328» Наталья Горбач из Гродно была вызвана на разговор с заместителем председателя Гродненского горисполкома Зоей Кулеш, сообщает «Радио Свобода».

По словам Горбач, на беседу в горисполком ее пригласили по телефону. Она – одна из тех активисток, кто подавал на прошлой неделе обращение с сообщением о начале голодовки в Гродно.

Заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша интересовалась у Натальи Горбач ее самочувствием, спрашивала, нужна помощь медиков и психологов.

«Она сказала, что как женщина очень сочувствует мне. Мол, говорите, если нужна какая-то помощь, то Гродненский горисполком будет рад помочь», - сказала Наталья Горбач.

Горбач помощи не просила. Она сказала заместителю председателя горисполкома, что не согласна с приговором своему сыну (ему было 17, когда его осудили на 9 лет по статье 328), что во время суда было много нарушений и никто на это не обращал внимания.

«Я ей объяснила: если бы не столько несправедливых приговоров по всей Беларуси было вынесено по статье 328, то никакого движения« Матери 328» не возникло бы. На это она ничего мне не сказала, кроме того, что понимает, но не в ее власти пересмотреть приговор моему сыну», - сказала Горбач.

Наталья Горбач сообщила, что другие активистки движения «Матери 328» намерены присоединиться к голодовке с 10 мая в Лиде.